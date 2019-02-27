Bartın Üniversitesi'nde Hocalı şehitleri anıldı

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen “Belgelerin Işığında Ermeni Sorunu ve Hocalı'da Müslüman Türk Katliamı” adlı konferansta Hocalı Katliamı'nda şehit olanlar anıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik, Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, “Belgelerin Işığında Ermeni Sorunu ve Hocalı'da Müslüman Türk Katliamı” başlıklı konuşmasını yaptı.

Hocalı katliamının tarihe kanlı ve acı bir gün olarak geçtiği vurgulayan Kürkçüoğlu, “26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından Hocalı'da tarihe kara bir leke olarak geçen bir katliam yaşanmıştır. Yaşanan acı bizim hafızalarımızdan silinmeyecek izler bıraksa da Ermeniler kapı kapı gezip haksız davalarını savunmaya devam etmektedirler. Tarihe kanlı ve acı dolu bir gün olarak geçen bu olaya karşı uluslararası kamuoyu ise sessiz kalmaktadır. Bizim Hocalı Katliamı ve 24 Nisan ile ilgili konuyu ulusal ve uluslararası camiaya anlatmamız, haklılığımızı ortaya koymamız gerekmektedir. Bunun için herkese ayrı ayrı görevler düşmektedir.” dedi.

Etkinlik kapsamında, 26 Şubat 1992 sabahı Azerbaycan Birlikleri tarafından çekilen görüntüler de izletilerek, Hocalı Katliamı'nda yaşanan şiddet ortaya konuldu. Konferans karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede Ermeni güçleri, Hocalı kentine düzenledikleri silahlı baskında 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.