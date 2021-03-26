Bartın Üniversitesi'nde “İstiklal Marşı ile Yüzyıl” konulu konferans

Bartın Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği “Çeşm-i Cihan Sohbetleri” etkinliğine katılan Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, “İstiklal Marşı ile Yüzyıl” konulu konferansı verdi.

Bartın Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Çeşm-i Cihan Sohbetleri, 3. yılında 15'inci konuğunu ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2021 yılının “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmesi dolayısıyla “İstiklal Marşı ile Yüzyıl” temasında düzenlenen çevrimiçi etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri' ile üniversitenin tüm paydaşlarını alanında değerli uzmanlarla bir araya getirdiklerini ve Bartın'ın bilim ile kültür atmosferine önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

“Milletimizin kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını özetleyen bir beyanname”

İstiklal Marşı'nın bir asır önce istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz zor zamanların bir özeti olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “İstiklal Marşı'mız, milletimizin kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını özetleyen önemli bir beyannamedir. Milli Mücadele'nin adeta bir özeti olan istiklalin sembolü İstiklal Marşı'mız bağımsızlığımızın da tarihi bir vesikasıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir aşk ve derin imanla kaleme aldığı bu veciz eser, kadim medeniyetimizin ortak sesi ve ortak vicdanı olmuştur” dedi.

“Mehmet Akif bize milli bir bilinç hazinesi bırakmıştır”

Rektör Uzun, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bizlere milli bir bilinç hazinesi bıraktığını da vurgulayarak “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakkında ne söylesek ve onu ne kadar anlatsak az kalır dediğimiz bir noktadayız. O bize milli bir bilinç hazinesi bırakmıştır. Vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşımızı bizlere hediye ederek kenetlenmemize vesile olmuştur. Bugün dahi bizleri yüreklendirmeye devam etmektedir. O, bir mütefekkir, bir münevver, bir gönül insanı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Etkinlikte Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan tarafından “İstiklal Marşı ile Yüzyıl” konulu bir konuşma yapıldı. Doğan, İstiklal Marşı'nın milletimizin bir kimliği olduğunu aktararak “12 Mart 1921'den bu yana dünyada ve ülkemizde çok şey değişti. Ancak değişmeden kalan şeyler de var. Bunlardan biri İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a milletimizin ilgi ve alakasıdır. Bir millet tarihiyle, büyük zaferler kazanan komutanlarıyla anılır; ancak sadece bu yeterli değildir. Büyük yazarlar ve şairler de bir milleti bütün yapan unsurlardan biridir. Bu insanların eserleri bir milletin millet olmasını sağlayan izleri içerisinde barındırır. İşte İstiklal Marşı da milli kimliğimizi yansıtan eserlerin başında yer almaktadır. İstiklal Marşı ile kıyaslanabilecek başka bir metnin olduğunu ben bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“İstiklal Marşı, dünyadaki marşlar arasında müstesna bir yere sahiptir”

Doğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın dünyadaki diğer devletlerin marşlarından farklı olarak özel bir yere sahip olduğunu da kaydederek “Yeryüzünde Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200'e yakın devlet bulunmaktadır. Her devletin bayrağı ve marşları var. İstiklal Marşı gerçekten bu var olan marşlar içinde müstesna bir yere sahiptir. Bizim marşımız diğer marşlardan epeyce uzun bir şekilde karşımızda duruyor. Diğer taraftan milli marşlar 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. İlki İngilizlerin sonra Fransızların ve diğer devletlerin marşları oluşmaya başlamıştır. Biz biraz geç kalmış olsak da bizim ses bayrağımız diyebileceğimiz musiki eserler tarihten beri vardı. Bunlar Selçuklulardan Osmanlılara ve oradan da bize intikal etti” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Akif, Ankara'ya ‘İslam Şairi' olarak davet edildi”

Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'ya davet edilişi ve İstiklal Marşını yazma süreciyle ilgili bilgiler de veren Doğan, “Karakol cemiyeti vasıtası ile Mustafa Kemal Paşa tarafından Mehmet Akif Ankara'ya davet ediliyor. Bu daveti Mehmet Akif kabul ediyor. 10 Nisan'da yola çıkıyorlar Ali Şükrü Bey, büyük oğlu Emin önce bir arabayla o zaman bazı bölgeler işgal bölgesi, oraları geçiyorlar. Bazı yerleri yaya olarak kat ediyorlar. Nihayet 14 gün sonra, 23 Nisan'da meclis açılıyor 24 Nisan'da Mehmet Akif, Ali Şükrü Bey ve oğlu Ankara'ya ulaşmış oluyor. Mehmet Akif, Ankara'ya ‘İslam Şairi' olarak davet edilmiştir. Ankara'da bu şekilde karşılanmıştır. O zaman, Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı Hakimiyet-i Milliye diye bir gazete bulunmaktadır. Orada Mehmet Akif'in Ankara'ya geliş haberi de ‘İslam Şairi' adıyla verilmiştir” dedi.

“Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı bu millete hediye etmiştir”

İstiklal Marşı'nın yazılışı ve mecliste kabulüne giden süreç hakkında da bilgiler veren Doğan, “İstiklal Marşı, öncelikle Mehmet Akif üzerinde mutabakata varılması sonrası yazılmıştır. Bunu kim yazar diye sorulmuştur? Cevaben Mehmet Akif yazar denilmiştir. Mehmet Akif, ‘Milli Marş Yarışması'na katılmamıştır. Prensip olarak bunu doğru bulmamıştır. Mehmet Akif ikna edilmiştir ve büyük şair İstiklal Marşı'nı bu millete hediye etmiştir” şeklinde konuştu.

Etkinlik soru ve cevapların alınmasının ardından Rektör Uzun'un Türkiye Yazarlar Birliği, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan'a teşekkür belgesini sunmasıyla son buldu.