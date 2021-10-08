Bartın Üniversitesinde “Kamu İhale Mevzuatı” eğitimleri verildi

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde Kamu İhale Mevzuatına ilişkin bilgiler verildi. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, güvenilir ve şeffaf bir ortamda alımların gerçekleştirilmesi üzerine verilen eğitimler iyi uygulama örnekleri üzerinden anlatıldı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen ve 2 gün süren eğitimlerin önemine değinen Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, “Üniversite olarak son iki yıldır hizmet içi eğitimlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Başta mesleki gelişim hususları olmak üzere temel konularda mevzuat eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bu yılın 21'inci eğitimini Kamu İhale Kurumundan uzman eğitmenlerimizin katılımlarıyla yüz yüze yapma şansı bulduk. Bu önemli konuyla ilgili olarak kendilerine teşrifleri ve değerli katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eğitimlerin ilk gününde, Kamu İhale Kurumu Uzmanı Mesut Boyraz tarafından “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” ile ilgili ortak hükümler ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerle ilgili bilgiler verildi. Eğitimin ikinci gününde ise Kamu İhale Kurumu Uzmanı Mahmut Sucu tarafından “Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme” konusunda sunumlar yapıldı. Test ortamında gerçekleştirilen eğitimlerde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden uygulamalar gösterildi.

Bartın'daki birçok kamu kurum ve kuruluşundan da katılımların olduğu eğitimler, soru ve cevapların alınmasının ardından sona erdi.