Bartın Üniversitesinde “Öğretmenler Günü” etkinliği

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve aday öğretmenlerin motivasyonlarının yükselmesine katkılar sunulması hedeflenerek, şehit öğretmenler anıldı. Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak yönetiminde öğrenciler tiyatro gösterisi yaptı. Müzik dinletisi ile devam eden ve Atatürk'ün sevdiği parçaların seslendirildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününün kutlandığı etkinlikte, Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın anısına bir oyun da sergilendi. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği oyunda, şehit öğretmenler saygıyla anıldı.