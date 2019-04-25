Bartın Üniversitesi'nde şenlikler tüm coşkusuyla başladı

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri'nin ilk günündeki öğrenci konserleri ve halk dansları gösterileri izleyenleri büyüledi.

Bartın Üniversitesi Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri'nin bu yıl 11'incisi gerçekleştiriliyor. Kutlubey Kampüsü Şenlik Alanında düzenlenen şenlikler, Bartın Üniversitesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başladı. Halk oyunları ekibinin Ankara Seymen oyunu ile Trabzon yöresi oyunlarının sahnelendiği gösterilerde ilgi uyandıran Halk Oyunları Ekibinin rengârenk kıyafetleri ve yaptıkları danslar izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Coşkuyla başlayan şenlikler, Bartın Üniversitesi'nde okuyan 3 farklı kıta, 19 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerin de kendi kültürlerini tanıtmaları için bir fırsat oldu. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kulüpler Sokağı'nda stant açan uluslararası öğrenciler yöresel kıyafetlerle kendi kültürlerini ziyaretçilere tanıttı. Üniversite bünyesinde çok sayıda kulübün stant açtığı şenlik alanında ayrıca öğrencilere ‘Özbek Pilavı' da ikram edildi. Özbek Pilavının, Orta Asya'da misafirperverliğe ve insanlar arasındaki kaynaşmaya vesile olduğu inanılıyor.

Şenlikler kapsamında sahne alan öğrenci grupları ise seslendirdiği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Popüler parçaları seslendiren gruplara öğrencilerin eşlik etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Şenliklerin ilk günü 'Yesevi Dans Topluluğu' gösterisiyle tamamlandı. Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azeri, Tatar, Uygur, Başkurt ve Kafkas oyunlarını ile Türk Halk Oyunlarını başarıyla oynayan dans topluluğu, izleyenlere görsel bir şölen sundu.