Bartın Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasına yönelik 17 Nisan 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 968 sayılı kararla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmesi uygun görüldü. Böylece Bartın Üniversitesi'nin fakülte sayısı 9'a ulaştı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Sadece sportif anlamda değil akademik anlamda da sempozyumlar, paneller, yarışmalara ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptık. Spor Bilimleri Fakültesi ile de başarılarımızı artırarak sürdüreceğimize olan inancım tamdır.” dedi.

Fakülte sayısını 9'a yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nde bu akademik yıl geçilen yeni binasında geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediliyor. Birçok spor dalına ait salonların uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiği binamızda, eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olarak planlandı. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, önümüzdeki dönemlerde de Türk Sporuna değer katmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Yeni kurulan fakültenin hayırlı olmasını dileyen Rektör Uzun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'ın şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve Bartınımızın kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sayın Sinan Güner'e, fakültenin kurulma sürecindeki katkılarından dolayı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.