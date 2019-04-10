Bartın Üniversitesi'nde ‘Türkçe Öğretmenliği Programı' akredite oldu

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programının akredite edilme süreci olumlu sonuçlandı. Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilen Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı, iki yıllık süreyle akredite edilen Türkiye'deki 4 programdan biri oldu. Böylece 2013-2014 akademik yılda ilk öğrencilerini alan Türkçe Öğretmenliği Programı, ÖSYM tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda akredite edilmiş bölüm olarak yer alacak.

“Programımızın kalite standartlarına uygunluğu tescillendi”

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, EPDAD tarafından yapılan değerlendirmeyle ilgili bilgi vererek “Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi; öğretim elemanları ve yetiştirilmesi; öğrenciler: öğrenci alımı, gelişimi ve başarısı, destek ve rehberlik hizmetleri; fakülte-okul iş birliği; öğrenme kaynakları: tesisler, kütüphane ve donanım; yönetim; kalite güvencesi olmak üzere yedi ana başlıkta oluşturulan raporların incelendiği, ara ve genel değerlendirmelerin yapıldığı, kurum ziyaretlerinin gerçekleştirildiği ve oluşturulan kanıt temelli verilerin yerinde incelendiği sürecin sonunda verilen akreditasyon sertifikası Türkçe Öğretmenliği programımızın, öğretmen yetiştirme süreçlerindeki faaliyetlerinin kalite standartlarına uygun olduğunu ortaya koydu.” dedi.

“3 programımız için akreditasyon süreci devam ediyor”

Türkiye' de 93 Eğitim Fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Semerci, bu fakülteler içerisinde en iyi olmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Semerci, kalite ve akreditasyon sertifikasının alınmasının bir takım işi olduğunu vurgulayarak “2019 yılı için Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve İlköğretim Matematik Eğitimi programları için de akreditasyon başvurusunu yaptık. Bu programlarımız için de yılsonuna kadar olumlu bir sonuç almayı hedefliyoruz. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yeni açılan İngilizce Öğretmenliği lisans programı ile birlikte Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Resim-İş Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları olmak üzere toplam 8 programla eğitim-öğretim devam etmektedir. Gösterdiğimiz gayretle tüm öğrencilerimize Bartın Üniversite Eğitim Fakültesini gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini söyleyebilirim.” diye konuştu.

Prof. Dr. Semerci, teşekkür etti

Kalite ve akreditasyon süreçlerinde katkı sunanlara teşekkür eden Prof. Dr. Semerci, “Programımızın akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik eden ve bu çalışmaları destekleyen, başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere Bartın Üniversitesi Kalite Komisyonu üyelerine, Doç. Dr. Fatma Ünal' a, Doç. Dr. Harun Er'e, Doç. Dr. Sedat Balyemez'e, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Özdemir'e, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çevik'e, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kemiksiz'e, Arş. Gör. Dr. Hasan Basri Kansızoğlu'na ve Arş. Gör. Furkan Kadri Topçu'ya, EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk'e, EPDAD EFAK Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni'ye, tüm öğretim elemanlarımıza, destek veren paydaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

“Kalite yolculuğumuz hızlanarak devam ediyor”

Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarındaki kalite yolcuğu hızlandı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de 2019-2023 Stratejik Planı'nda bu doğrultuda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. İslami İlimler Fakültesi'nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından, ‘Türkçe Öğretmenliği Programı'nın akredite olmasının gururunu yaşıyoruz. Eğitim Fakültemiz bünyesinde 3 programımız da daha akreditasyon süreci başlamış olması da ayrıca mutluluk verici bir durum. Bu kapsamda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci'yi ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal ile birlikte emeği geçenleri tebrik ederim.” dedi.

Rektör Uzun, program akreditasyonlarının Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından başlatılan dış değerlendirme ve program ölçeğinde yetkilendirilmiş ajanslar tarafından gerçekleştirildiğini de hatırlatarak “Akreditasyon süreçleri, kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlayışla Yeni YÖK anlayışıyla birlikte Ülkemizin yükseköğretim alanında kalite odaklı büyüme sürecini başlatan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaşması için özveriyle çalışan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve kurul üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.