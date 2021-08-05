Bartın Üniversitesinde uluslararası hareketlilik olanakları artıyor

Bartın Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini ve değişim programlarından yararlanma kapasitesi artırıyor. Erasmus+ KA131 hareketlilik projesine ek olarak, 2021-2027 Yüksek Öğretim Konsorsiyum (KA130) akreditasyonun da kabul edildiği Bartın Üniversitesinde öğrenci ve personelinin Erasmus hareketlilik olanakları daha da arttı.

Konsorsiyum iş birliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde Bartın Üniversitesinin kurumsal kapasitesinin artmasına önemli katkılarda bulanacağının altını çizen Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, “Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün kendimizi yeniliyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz. Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla uluslararası hareketlilik olanaklarımızı daha da arttırıyoruz” dedi.

Öğr. Gör. Yirmibeş, yapılan çalışmaların önemine de vurgu yaparak “Tüm bu çalışmalarla birlikte Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesinin ortak olarak dahil olduğu bir başka konsorsiyum akreditasyonu da kabul edilmiş ve yeni uluslararası değişim fırsatları ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz, Erasmus Yüksek Öğretim Hareketlilikleri olanaklarının yanı sıra öğrencilerinin ESC Gönüllülük Projeleri'ne dahil olarak Avrupa'nın farklı şehirlerinde gönüllülük çalışmalarına katılmalarına da imkân tanımaktadır” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise uluslararası değişim programları fırsatlarının artırıldığını ve öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini uluslararası bir yaklaşımla desteklendiğinin altını çizerek “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Üniversitemizde tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe yürüyoruz. Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı 70'den fazla ülkeden uluslararası öğrencilerimize açtığımız gibi öğrencilerimizin ufkunu açacak ve gelişimlerine katkı sunacak yurt dışı eğitim olanaklarını da arttırmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimize başarıya ulaşma noktasında ‘yol arkadaşlığı' yapıyor, destek oluyoruz. Bu düşüncelerle gelişimimize değer katan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.