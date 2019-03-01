Bartın Üniversitesi'nde uygulamalı MATLAB eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen eğitime, başvurusu onaylanan 48 akademik ve idari personel ile 168 öğrenci katıldı. FİGES firması tarafından verilen Uygulamalı MATLAB eğitimi, her biri 2 buçuk saat süren 8 oturum halinde gerçekleştirildi.

Eğitim hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, “MATLAB (MATrix LABoratory), çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil bir programlama dilidir. Kullanıcıya; matris işlemleri, fonksiyon ve veri çizme, algoritma geliştirme gibi birçok imkân sunmakta ve içinde bulundurduğu Toolboxlar yardımıyla program tasarlamada ve gerçekleştirmede kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle tüm mühendislik hesaplamalarında, istatistiksel hesaplamalarda ve analiz sistemlerinde tercih edilmektedir. Üniversitemizin kaliteyi artırma hedeflerinden biri olan ‘Eğitimcilerin Eğitimi'ne de katkı sunan bu çalışma oldukça verimli geçmiş ve katılımcılar tarafından bu tür eğitimlerin sürekli hale getirilmesi talep edilmiştir" dedi.

Bu gibi etkinliklerin sürdürülebilir olması için gayret edeceklerini de sözlerine ekleyen Ceyhan, “Üniversitedeki kalitenin ve verimliliğin arttırılması çabalarına kurumun tüm çalışanlarının katılmasını sağlayan bir yönetim sistemi olan Toplam Kalite Yönetimi'ne katkı sunduğunu düşündüğümüz bu eğitimin gerek idari gerekse akademik üretim seviyesini arttırdığı bir gerçektir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz adına, üniversitede yapılan tüm çalışmalarda desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a ve bu eğitimin verilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Aral'a teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca eğitimleri gerçekleştiren FİGES eğitmenlerine, etkinlikte görev alan öğretim elemanlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.