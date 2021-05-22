Bartın Üniversitesi'nde ‘YÖK Anadolu Projesi' başarıyla sürdürülüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen ‘YÖK Anadolu Projesi' kapsamında İTÜ ve ODTÜ'den gönüllü akademisyenlerin Bartın Üniversitesi'nde çevrimiçi olarak işledikleri dersler, konferanslarla destekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yeni ve yenilikçi uygulamalarından biri olan ‘YÖK Anadolu Projesi' kapsamında Bartın Üniversitesi'nde çalışmalar başarıyla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eşleşen Bartın Üniversitesi'nde gönüllü akademisyenlerin katılımıyla dersler yapılıyor.

Eğitim-Öğretim, araştırma, etkinlikler…

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi başlangıcından bu yana derslerin devam ettiği Bartın Üniversitesi'nde ders dışı etkinliklerle de öğrencilerin gelişimi destekleniyor. Bu kapsamda eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen “Bildiğimizi Bilmediğimiz Dil” adlı konferansa ODTÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Martina Gracanin Yüksek katıldı.

Etkinliğe katılarak Prof. Gracanin Yüksek'e gönüllü olduğu eğitimler dolayısıyla teşekkür eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İş birliği ve güç birliği kapsamında yapılan tüm çalışmalar geleceğimize ışık tutuyor.” dedi.

“Hedefimiz, kalite odaklı çalışmalarımıza hız kazandırmak”

YÖK Anadolu Projesi'nin bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek bir proje olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “Hedefimiz, YÖK Anadolu projesi ile kalite odaklı sürdürülebilir gelişim çalışmalarımıza hız kazandırmak. Proje kapsamında yaptığımız çalışmalar akademik ve inovatif birikimlerimizin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Öğrencilerimiz için ise ufuk açıcı bir deneyim olacağına inanıyorum. Gönüllülük esasına dayalı bu proje kapsamında ODTÜ ve İTÜ'den tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeni YÖK vizyonuyla kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“Bildiğimizi Bilmediğimiz Dil”

Moderatörlüğünü Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Öğr. Gör. Betül Çimenli'nin yaptığı ve İngilizce olarak gerçekleştirilen çevrimiçi konferansta Prof. Dr. Gracanin Yüksek, insanların anadillerinde esasında bildikleri ancak bildiklerinin farkında olmadıkları birtakım kurallardan bahsetti.

Bir dilbilimcinin görevinin dili kullananların dili kullanmalarına izin veren hangi bilgiye sahip olduklarını ve bu bilginin nasıl elde edildiğini keşfetmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gracanin Yüksek, Türkçe ve İngilizce örneklerle dinleyicileri küçük bir keşfe çıkardı. Prof. Gracanin Yüksek, bölümsel niceleyici özneler, pasif cümleler ve bağlantılı cümleciklerden örnekler sunarak, dinleyicilerin daha önce dikkat etmedikleri noktaları anlattı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Prof. Gracanin Yüksek, dilin rastgele kullanılmadığı, bunun yerine sistematik ve kurallara uygun olduğu düşünüldüğünde, dil kullanımının (dilsel davranış) arkasında aynı dili konuşanların paylaştığı tutarlı bir bilgi sistemi olduğunu belirtti.