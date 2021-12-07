Bartın Üniversitesindeki fotoğrafçılık eğitimi yoğun ilgi gördü

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Sayısal Derslik Konferans Salonunda düzenlenen eğitim, Bartın Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü akademik danışmanlığını yürüten Yabancı Diller Yüksekokulundan Öğr. Gör. Gamze Ar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Temel fotoğrafçılık eğitiminin önemine değinen Ar, herkesin bir şeklide amatör ya da profesyonel olarak ilgi gösterdiği fotoğrafçılık alanında verilecek bilgilerin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Eğitimde belgesel sinema ve fotoğrafçılık alanında edindiği bilgi ve deneyimleri öğrencilerle paylaşan Bartın Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğünden Ödüllü Yönetmen Öğr. Gör. Caner Özarslan, temel fotoğrafçılık alanında bilinmesi gereken konulara değindi.

Özarslan, diyafram, enstantane, ISO gibi temel kavramları örnek fotoğraflar üzerinden anlatarak “Fotoğrafçılık alanında teknik bilgiye sahip olmanın yanında kompozisyon oluşturularak çekilmiş fotoğrafları okumak gelişim açısından gereklidir. Bu tür okumalar gerçekleştirilecek kompozisyonlara yön verecek ve katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak fotoğrafçılık alanına hem hobi hem de kariyer odaklı yaklaşan öğrencilerimize çeşitli kompozisyon fotoğraflarını okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübe ve bilgi paylaşımının yapıldığı etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.