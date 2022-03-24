Bartın Üniversitesi'ndeki “Ormancılık Haftası” etkinliği yoğun ilgi gördü

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, insanlığın en önemli zenginlik kaynaklarından birinin ormanlar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini ifade eden Çelik, “Aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun kaynağı olan ormanlarımızı korumak ve iklim değişikliğini tersine çevirmek için hepimize ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu.

Sürdürülebilir ormancılık alanında yapılan bilimsel çalışmaların önemine de değinen Çelik, “Oksijenimizi üreten, su varlığımızı ve topraklarımızı koruyan ormanlarımız, binlerce çeşit canlıya yuva olmakta ve hava kirliliğini önlemektedir. Varoluştan bu yana ormanlarımız sayamayacağımız birçok ekolojik, ekonomik ve sosyo-ku¨ltu¨rel faydayı bizlere sunmaktadır. Dünya için paha biçilemeyen bu tabii kaynağın maddi ve manevi faydalarının insanlık var oldukça sürmesi, ancak ve ancak tabiatına uygun olarak sürdürülebilirlik ilkesi ile idare edilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda Bartın Orman Fakültemiz ile Ulus Meslek Yüksekokulumuzda önemli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya ise ormancılık alanında yetişen nitelikli insan kaynağının başarılı görevler üstlendiğini kaydederek “Orman fakülteleri ve ormancılık yüksekokulları, mühendis ve teknik eleman yetiştirirken, onları en yüksek donanımla ve en iyi meslek ahlakıyla mezun etmeye gayret eder. Ülkemizin merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak, belki de gelecekte farklı ülkelerde görev yapacak öğrencilerimizi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çalışabilecek kapasite ve bilinç ile mezun etme gayreti içerisindeyiz. Biz gençlerden çok umutluyuz” diye konuştu.

Alanın önemli isimleri bilgiler verdi

Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Asan “Dünya Ormancılık Günü ve Doğal Çevrenin Korunmasında Ormanların Vazgeçilmezliği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş “Albay İbrahim Çolak ve Ormancılık Tarihimizde Bozüyük” ve Mesleki Danışman Dr. Sabit Tunçel ise “Küresel İklim Değişikliği Bağlamında Endüstriyel Toz Toplama Sistemlerinin Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzi” başlıklı konuşmalarını yaptı.

Hazırlanan kamu spotu büyük beğeni topladı

Etkinlik kapsamında, orman varlıklarının insanlığın geleceği noktasında değerinin anlatıldığı ve doğanın korunmasında herkesin üzerine düşen görevler olduğunun vurgulandığı kamu spotu da izletildi. Akademik ve idari insan kaynağı ile öğrenci konuşmalarının yer aldığı video izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programda ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan videolara da yer verildi.

Yoğun ilginin olduğu etkinliğin ardından katılımcılar fuaye alanında Bartın Orman Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi. Program sonunda ayrıca Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidesi de dağıtıldı.

Etkinliğe; Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Milli Parklar Bartın İl Müdürü Hande Nur Varol, İş Bankası Bartın Şube Müdürü Namık Kemal Aksoy, akademik ve idari personel, kamu kurum ve kuruluşlardan katılımcılar ile öğrenciler katıldı.