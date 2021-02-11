Bartın Üniversitesi'nden 4 araştırmacıya TÜBİTAK tarafından burs verilecek

Bartın Üniversitesi'nden doktora eğitimlerine devam eden 3 öğretim görevlisi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden bir yüksek lisans öğrencisi, TÜBİTAK tarafından burs almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları ve 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları 2020 yılı 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Gizem Mermerkaya, Öğr. Gör. Miraç Sezer ve Öğr. Gör. Şeyma Nur Önal 2211/A-Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazandı. Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim dalı öğrencisi Büşra Oktavgil'in ise 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında desteklenmesi uygun görüldü.

Genç araştırmacıları tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, niteliksel büyümeyi de önceliyoruz. Bilimsel anlamda önemli bir yükseliş kaydederek ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara tırmanırken başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için de çalışıyoruz. Bu doğrultuda genç akademisyenlerimizin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program kapsamında desteklenmelerini oldukça önemli buluyorum. Öğretim elemanlarımızı ve öğrencimizi tebrik ediyor, elde ettikleri tecrübelerle Üniversitemize değer katacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.