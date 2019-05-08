Bartın Üniversitesi'nden çalıştay

Bartın Üniversitesi akademik kadrosuna yönelik düzenlenen 'Eğiticilerin Eğitimi-Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı' tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü - Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından birincisi düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi - Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı Bartın ÜniversitesiKutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda Kalite Koordinatörlüğü Ölçme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Doç. Dr. Ramazan Yılmaz koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. İki gün süren çalıştayda, Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak, Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya ve Arş. Gör. Eda Akdoğdu tarafından hazırlanan "Bilişsel Becerilere Uygun Soru Yazma" başlıklı sunuma yer verildi. Bloom bilişsel alan sınıflamasına uygun çoktan seçmeli ve açık uçlu madde örneklerine yer verilen sunumda özellikle üst düzey düşünme becerilerinin nasıl ölçüleceğine ilişkin vurgu yapıldı. Öğretim elemanlarından çalıştay esnasında soru yazmaları istendi ve bu sorular ilgi gruplarında tartışılarak interaktif bir çalışma gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı öğrenmenin uzun soluklu ve hiç bitmeyen bir süreç olduğunu belirterek, "Eğiticilerin Eğitimi - Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı"na katılan öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Etkinlik sonunda öğretim elemanlarına katılım belgeleri verildi.