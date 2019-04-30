Bartın Üniversitesi'nden güreşte büyük başarı

Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı. Bartın Üniversitesi aldığı 25 madalya ve 3 kupa ile şampiyonada büyük başarı elde etti.

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden sporcuların katılımıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde gerçekleştirilen şampiyonada; B Klasman Serbest, B Klasman Grekoromen, Kadınlar Serbest, A Klasman Serbest ve A Klasman Grekoromen stillerinde müsabakalar düzenlendi.

Nefes kesen karşılaşmaların olduğu şampiyonada Bartın Üniversitesi aldığı 25 madalya ve 3 kupa ile büyük başarı elde etti. A klasman serbest stilde 5 altın ve 4 bronz madalya alan Bartın Üniversitesi öğrencileri takım halinde birinci oldu.

A klasman grekoromen stilde ise Bartın Üniversitesi sporcuları takım halinde ikinci olarak; 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayı almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Kadınlar Serbest stilde de 5 altın bir bronz madalya alarak takım halinde ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 25 madalya ve 3 kupa ile şampiyonada büyük başarı kazanan Bartın Üniversitesi öğrencilerini aldıkları başarılardan dolayı kutladı.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Gösterdiğimiz büyük gayretle bu hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Birçok spor dalına ait salonların uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiği Spor Bilimleri Fakültemize ait binamızda eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz ise hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldıkları müsabakalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. En son ev sahipliğimizde gerçekleştirilen Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız 25 madalya ve 3 kupa almayı başardı. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi kutluyor; onları yetiştiren BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü ve tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca şampiyonanın başarıyla düzenlenmesinde emeği geçen Federasyon yetkililerimiz başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum.” dedi.