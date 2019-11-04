Bartın Üniversitesi'nden güvenlik alanında yeni bir patent

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Patent Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu danışmanlığında tamamladığı doktora tezinden üreterek, 2016 yılında yaptığı patent başvurusu sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından incelemeli patent belgesi alan zeki sistem ile dünyada ilk kez, yaptıkları yoğun araştırmalar sonucunda doktora tezinin de konusu olan “10 Parmaktan Herhangi Biri Temel Alınarak Yeni Bir Yaklaşımla Parmak İzinden Cinsiyet Tespit Eden Zeki Sistem” geliştirildi.

“Kriminal alanda zaman ve emek kaybı önlenecek”

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Ceyhan, “Bu patentin önceki patentleri olan ‘Parmak İzinden Cinsiyet Tanıyan Zeki Sistem' çalışmasından en önemli farkı, olay yerinden temin edilen parmak izinin geliştirilen zeki sistem sayesinde hangi parmak olduğunun otomatik tespit edilmesidir. Ayrıca, bu parmağa ait dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zeka algoritmasının otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin cinsiyetinin yüzde 97 başarı oranı ile tespit edilebilmesidir.” dedi.

Ceyhan, elde edilen sistemin özellikle kriminal alanlarda suçlu tespitinde şüpheli sayısını çok önemli miktarda düşürdüğü ve böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

“Dava ve soruşturma süreçleri hızlanacak”

Ceyhan, geliştirilen sistemin dava ve soruşturma süreçlerinin hızlı işlemesinde katkılar sunacağını da vurgulayarak, “Bu zeki sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile, sadece parmak izi sisteme verilerek kişinin kadın veya erkek olduğu anlaşılmaktadır. Sistem şöyle çalışıyor: Olay yerinde kalan parmak izi çeşitli yöntemlerle alındıktan sonra geliştirilen sisteme aktarılıyor. Alınan parmak izinin tek veya çift merkezli olduğu görüntü işleme teknikleriyle otomatik tespit ediliyor. Kaç merkezli olduğuna göre farklı yöntemler devreye girerek, yapay zeka aracılığıyla bu parmak izinin sahibinin kadın mı erkek mi olduğunu yüzde 97 gibi yüksek bir başarıyla tahmin ediyor. Bu sistemin Emniyet, Jandarma ve MİT'in kriminal birimlerinde dava ve soruşturma sürecinde hem zamanın hem de harcanan enerjinin azaltılmasını sağlayacağı düşünülüyor.” diye konuştu.

“Masaüstü, web ve mobil uygulama geliştirildi”

Geliştirilen sistemin testlerinde 2 bin 520 parmak izinin kullanıldığını da aktaran Ceyhan, “Geliştirilen sistemde, literatürde ilk kez yüksek sayıda parmak izi (2 bin 520 parmak izi) kullanılmış olup, işlemlerin otomatik olarak yapılması için masaüstü tabanlı, web tabanlı ve mobil tabanlı bir yazılım da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile parmak izinden kişinin cinsiyetini, TPE 2012/07018 nolu patentimizdeki başarıdan daha yüksek bir oranda başarıyla tahmin edebilen zeki bir sistem geliştirilmiştir. Bu parmak izlerini toplamak bile başlı başına uzun uğraş gerektirmektedir. Sistem ayrıca ilk patentten farklı olarak, farklı ırklardan kişilerin parmak izleriyle de denenmiştir.” şeklinde konuştu.

“Yurt içi ve yurt dışından olumlu dönüşler var”

Büyük emekler sonucu geliştirilen sistemlerine yurt içi ve yurt dışındaki farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ilgi gösterildiğini de ifade eden Ceyhan, “İlk patentte sistemin Türkiye, Avrupa ve Amerika patentleri tescil edilmiştir. Bu patentte de Türkiye patenti alınmış olup Avrupa ve Amerika patentleri için de başvurular yapılacaktır. Patentlerin ticarileştirilmesi için de çalışmalar devam etmekte olup, Türk ve yabancı çeşitli kriminal birimlerinden ve bu sistemin patentini satın almak isteyen firmalardan olumlu dönüşler alınmıştır.” dedi.

Plaket ve teşekkür belgesi verildi

Akademik çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesi yolunda önemli bir adım atan akademisyenler ve öğrenciler için düzenlenen plaket töreninde de Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu'na TÜRKPATENT Başkanı Sayın Prof. Dr. Habip Asan tarafından tescil ettirdikleri patent için plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Rektör Uzun tebrik etti

Geliştirilen sistemin güvenlik alanında önemli katkılar sunacağını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak, kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. Bu noktada, çağın gereksinimleri ve teknolojinin geldiği son durum göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar oldukça değerlidir. Hayata geçirdiği yenilikçi çalışmalarıyla dünyada benzeri olmayan bir sistem geliştirerek, güvenlik alanındaki işlemleri kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.