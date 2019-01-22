Bartın Üniversitesi'nden İlköğretim öğrencilerine İngilizce kursu

sınıf öğrencilerine ‘Temel İngilizce Kursu' veriliyor.

Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Bartın Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) tarafından “İlköğretim 3. Sınıflar için Temel İngilizce Kursu” veriliyor. İlk 11 haftası başarılı bir şekilde tamamlanan kursta İlköğretim 3. sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Şirin Oral tarafından geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler kursta, İngilizce'yi öğrenme ve öğrendiklerini etkileşimli olarak pekiştirmenin yanı sıra küçük yaşlarda üniversite ortamında ders işlemenin keyfini sürüyor. “Oxford University Press'in Teen2Teen One” kitabının kullanıldığı kursta, tam donanımlı sınıflarda, öğrenciler her türlü dinleme, okuma, yazma ve konuşma aktivitelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca öğrenciler ders dışı etkinliklerde her türlü okuma, yazma ve konuşma aktiviteleriyle İngilizce'yi eğlenerek öğrenme fırsatı yakılıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile üniversitenin daha nitelikli öğrenciler yetiştirmesine fırsat sağladığını belirterek, Bartın Üniversitesi'nin tüm birimleriyle bölgenin kalkınmasına destek sunma gayretinde olduğunu ifade etti.

Rektör Uzun, “Alanında üst düzey eğitim almış, dünyadaki yenilikleri takip eden ve en az bir yabancı dile sahip bireyler özel sektörde olduğu gibi artık kamu sektöründe de iş sahibi konusunda bir adım öndedir. Şu bir gerçektir ki yabancı dil bilgisi artık günümüzün olmazsa olmazları arasındadır. Üniversitelerden beklenti bu ihtiyaca uygun mezunlar yetiştirilmesi yönündedir. Bu noktada Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasıyla birlikte öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra etkin bir şekilde yabancı dil de öğrenmelerine yönelik gayret sarf edilmektedir. Sadece bununla yetinmeyerek tüm birimlerimizle bölgemizin geleceğine katkı sunacak çalışmalar yapmaktayız. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle küçük yaşlardan itibaren tüm herkesi kendilerini bekleyen geleceğe hazır olmalarını sağlamakta ve Ülkemizin geleceğine değer katmaktayız” dedi.

Yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu bölgemizin gelişimine katkılar sunduğunun ve sunmaya devam ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Yüksekokulumuzun kurulmasında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve kendilerinin şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca katkılarından dolayı Valimiz Sayın Sinan Güner'e, yüksekokulun kurulma sürecindeki teşviklerinden dolayı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim.” diye konuştu.