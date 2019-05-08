Bartın Üniversitesi'nden karatede büyük başarı

Bartın Üniversitesi, Hatay'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'ndan 3 gümüş, 13 bronz madalya ve 2 kupa ile döndü.

Koç Holding'in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Koç Spor Fest'in bahar etabının üçüncü ayağı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi sporcuları büyük başarı elde etti.

Hatay Samandağ Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada; Bartın Üniversitesi öğrencileri İ.Enes Sefa Bireysel Erkek Kata'da, Rabia Elik Bireysel Bayan Kumite 50 kiloda ve Gizem Özdemir Bireysel Bayan Kumite 68 kiloda Türkiye ikincisi oldular.

Şampiyonada, Meryem Mazlum Bireysel Bayan Kata'da, İrem Yazıcı Bireysel Bayan Kumite 55 kiloda ve Rabia Aykaç Bireysel Bayan Kumite 61kiloda Türkiye üçüncüsü oldular.

Ayrıca, Meryem Mazlum, Kevser Demirtürk ve Duygu Ramazan'dan oluşan Bartın Üniversitesi Bayan Kata Takımı ile Abdullah Güner, M. Burak Taş, Ercan Kaçar, H. İbrahim Alptekin, Burak Aslan, Osman Özdağ, Abdülbaki Şahin'den oluşan Bartın Üniversitesi Erkek Kumite Takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupalarını aldılar.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 3 gümüş, 13 bronz madalya ve 2 kupa alma başarısı gösteren sporcuları tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi sporun her alanında adından başarılarla söz ettirmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldıkları müsabakalardan başarılarla dönüyor. Bu noktada öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarken; onları büyük emeklerle yetiştirerek geleceğe hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.