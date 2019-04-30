Bartın Üniversitesi'nden konferans

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstihdam Alanları ve Manevi Danışmanlık” adlı konferans düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın öğrencilerin gelişimine yönelik yıl boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Fakültemizde bir yandan öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gayret gösterilirken diğer yandan da birbirinden değerli konuklarımızla onların gelişimine katkı sunuyoruz. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığımızdan çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendilerini sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş “Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstihdam Alanları ve Manevi Danışmanlık” adlı konferansı verdi.

Demirtaş, ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bilgiler vererek, “Diyanet işleri Başkanlığı'nın görevi İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki istihdam alanlarından da bahseden Demirtaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur'an Kursu Öğreticisi, Vaiz, Diyanet İşleri Uzmanı, Müftü, Şube Müdürü, Murakıp, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Astronom gibi çalışma alanları bulunmaktadır. Bunlar haricinde yurt dışı, hac ve umre İle Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri'nde de istihdam edilmek mümkün. Bunlarla ilgili alımları öğrencilerimiz ve mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sayfasından takip edebilirler.” diye konuştu.

‘Manevi Danışmanlık' hakkında da konuşan Demirtaş, manevî danışmanlık, bugünün ihtiyaç ve sorunlarına geleneksel değerlere dayanan multidisipliner bir yaklaşımla verilen cevap olduğunu söyledi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.