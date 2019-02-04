Bartın Üniversitesi'ne bir madalya da yüksek atlamadan geldi

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli sporcu Enes Talha Şenses, Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazandı.

İstanbul'daki Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi'ne bir madalya da yüksek atlama dalında geldi. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, Milli Sporcu Enes Talha Şenses, 2.11'lik derecesiyle yüksek atlamanın galibi oldu. Üst üste ikinci kez Türkiye salon şampiyonu olan Şenses'i Ahmet İşlek ve Enes Can Bayraktaroğlu takip etti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun aldığı başarılardan dolayı Milli Sporcu Enes Talha Şenses'i tebrik ederek, “ÜniAr tarafından yapılan araştırmada ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimiz bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak öğrencimiz, Milli Sporcu Enes Talha Şenses, üst üste ikinci kez yüksek atlamada Türkiye salon şampiyonu olmayı başardı. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan ve öğrencilerimizi daima motive eden BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.