Bartın Üniversitesi'ne bir ödül daha

Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'ın doktora tez danışmanı Doç. Dr. Erhan Akdoğan ile birlikte geliştirdiği “Rehabilitasyon Robotu” 11'inci Yıldızlı Projeler Yarışması'nda ikinci oldu.

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle 11'inci Yıldızlı Projeler Yarışması düzenlendi. İki kategoride gerçekleştirilen ve 500'e yakın başvurunun olduğu yarışmada Bartın Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan, doktora tez danışmanı YTÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan ile birlikte "Startup" kategorisinde katıldılar. Dr. Aktan'ın doktora tez çalışması kapsamında üretilen fizik tedavi ve rehabilitasyonda teşhis ve tedaviyi gerçekleştirebilen robotik sistem ile birçok proje arasından sıyrılarak ikincilik ödülüne layık görüldü.

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Aktan, “Dünyada fizik tedavi ve rehabilitasyonda teşhis ve tedaviyi aynı yapı içerisinde gerçekleştirebilen bir robotik sistem bulunmamaktadır. Geliştirdiğimiz sistem ile hem literatüre katkıda bulunmayı, hem de ülkemizde katma değerli ürünlerin üretimine katkı sağlayarak ihracat potansiyelini artırmayı hedefledik. Aynı zamanda terapist sayısının az olduğu ülkemizde, ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulduğunda bu robotlarla daha fazla sayıda hastaya hizmet verilebilir.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Dr. Aktan'ı başarılarından dolayı kutlayarak “Üniversite olarak gösterdiğimiz bu çaba ile niteliksel olarak büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bunların sonuçlarında da bir haber portalında yayımlanan uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversitesi sıralamasında 25 basamak birden yükselerek 44'üncü sıraya yerleştik. Böylece Üniversitemiz uluslararası yayın sıralamasında en hızlı yükselen üniversite oldu. Aynı zamanda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğiyle gelecek hedeflerimize katkı sunmayı gaye edinen bilim insanlarıyla aynı çatı altında topluyoruz. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nda yine uygulamaya alındığında insanlık için değer katacak çalışmalar bilim insanlarımızı ve sektör temsilcilerimizi bir araya getirdik. Bartın Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarımızı ve Ar-Ge İnovasyon faaliyetlerimizi her geçen gün arttırarak daha da yükseliş kaydetmeyi amaçlıyoruz. Bu düşüncelerle yaptığı çalışmalarla bilime katkı sunmaya devam eden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'ı tebrik ediyor, her bir ülkemizin kalkınma hamlesine birer katkı olarak gördüğümüz bu projelerin aratarak devam etmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.