Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma alanına yönelik düzenlenen IV. Ar-Ge Proje Pazarı'na TÜBİTAK'tan destek

Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen bölgenin en önemli bilim organizasyonlarından ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğinin “TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı” (1503) kapsamında desteklenmesi uygun görüldü. Geçtiğimiz yıl 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 projenin sergilenerek, proje sahiplerinin sektör temsilcileriyle bir araya getirildiği etkinlik kapsamında alınan destekle katılımcıların yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin en güzel örneğinin sergilendiği organizasyon kapsamında başvurular 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek ve etkinlik 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilecek.

"20 bin TL'nin üzerinde ödül dağıtılacak"

Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Sorumlusu ve Organizasyon Başkanı Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu araştırmacılar, girişimciler, bilim insanları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de etkinlik kapsamında 14 ana tema ve toplamda 107 farklı kategoride fikirlerini ortaya koyarak, başvuru yapabileceklerini söyledi. Ateşoğlu, iki gün sürecek olan etkinlikte, en iyi projelerin toplamda 20 bin TL'nin üzerinde bir ödül beklediğini de sözlerine ekledi.

“Özgün değere sahip fikri olan herkes için önemli bir fırsat sunuluyor”

Ülkenin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ya da diğer yetersizlikler ile hayata geçirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan ‘Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgemize odaklanarak, geleceğimize değer katıyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusu başta olmak üzere ülkemizin gelişimine değer katacak projelerin etkinlik kapsamında değerlendirileceğinin de altını çizerek, “Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz ihtisaslaşma alanımız doğrultusunda sunulacak yeni fikirleri heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek etkinliğimizle birlikte 14 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerle ilgili sektör temsilcilerinin de dikkatini çekecek ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin temaları, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına dönük tematik alanlardan, farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının ile ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü arttıracak “Filyos Limanı Projesi”ne katkılar sunulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmaların düzenlenmesine karar verildi.

Etkinlik kapsamında “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler”, “Katmanlı Üretim”, “Kimya ve Biyoteknoloji”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca IV. Ar-Ge Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

"IV. Ar-Ge Proje Pazarında önemli isimler yer alıyor"

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını arttırmanın amaçlandığı Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine önemli isimler de destek veriyor. Etkinliğin Onur Kurulunda Bartın Valisi Sinan Güner, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yer alıyor.

“Ar-Ge Proje Pazarı” için başvurular projepazari.bartin.edu.tr internet adresinden alınmaya devam ediyor.