Bartın Üniversitesi'nin ikinci elektrikli otomobili “Gökbörü” pistlerde

Bartın Üniversitesi'nde 18 öğrencinin bir yıllık uğraşı sonucunda yüzde 100 yerli olarak üretilen ikinci elektrikli otomobil olan “Gökbörü” pistlerdeki yerini aldı.

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan “Gökbörü” isimli otomobil TÜBİTAK'ın 18-19 Eylül'de yapılacağı Elektrikli Araçlar Yarışı'na (Efficiency Challenge Electric Vehicle) katılıyor. Türkiye genelindeki 59 üniversiteden 71 takımın katıldığı yarışlarda Bartın Üniversitesi, 18 öğrenci tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen “Gökbörü” isimli elektrikli otomobiliyle yer alacak. Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlar öncesi TÜBİTAK tarafından iki aşama olarak teknik kontrollerden geçirilen “Gökbörü”, tüm testleri başarıyla geçti.

Motor dâhil tüm aksamlar yüzde 100 yerli

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden 16, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ise 2 öğrencinin büyük gayretleri sonucunda piste indirdikleri “Gökbörü” isimli araç yüzde 100 yerli olarak üretildi. 2018 yılında “Çeşm-i Cihan” isimli elektrikli otomobille TÜBİTAK'ın yarışmalarından büyük başarı elde eden ekip, bu yıl da edindikleri tecrübelere yenilerini ekleyerek iddialarını sürdürüyor.

Bilim ve Teknoloji Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu başta olmak üzere öğretim elemanlarından destek alan öğrenciler, aracın motoru, mekanik parçaları ve kalıbı dâhil tüm aksamlarını kendileri ürettiler.

Tatile gitmediler, çalıştılar

Kocaeli Körfez Pisti'nde 2018 yılındaki yarışların hemen ardından yeni projeleri için çalışmaya başladıklarını ifade eden Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanı Umut Kayabaşı, “2018 yılındaki yarışmalardan edindiğimiz tecrübelerle ara vermeden işe koyulduk. İlk olarak TÜBİTAK'ın belirlediği kriterler doğrultusunda proje taslağımızı oluşturduk. Projenin kabul edilmesiyle çalışmaya başladık. Yaz tatili de dâhil olmak üzere bir yıl boyunca durmadan çalıştık. Bir yılın sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun olmak üzere hocalarımızın büyük desteği ile 18 arkadaşımızla birlikte ‘Gökbörü'yü piste indirmeyi başardık. Bu noktada Bartın Valiliğimiz başta olmak üzere birçok dış paydaşımızdan da destek aldık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yarışlarda güzel sonuçlar alacağız.” dedi.

“Öğrencilerimiz, geleceğimiz için önemli adımlar atıyor”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da emeği geçen öğrencileri ve ona destek veren öğretim elemanlarını tebrik ederek, “Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerimiz büyük bir heyecanla başladıkları yolcuklarına devam ediyorlar. Üniversitemizin ilk elektrikli aracı ‘Çeşm-i Cihan' ile bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, bir yıllık bir gayret sonucunda, ilk gün ki heyecanla, ikinci araçlarını ürettiler. ‘Gökbörü' isimli aracı üreten öğrencilerimizin çalışmalarının her aşamasında yanlarında olarak heyecanlarını paylaşmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Bu süre içerisinde çok çalıştılar, çok yoruldular ama çok şey de öğrendiklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, otomobilin yapımında büyük rol oynayan Bilim ve Teknoloji Kulüp Başkanı Umut Kayabaşı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yüzde 100 yerli olarak üretilen elektrikli otomobilin yapımında öğrencilerimize verdikleri katkılardan dolayı Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ile birlikte tüm öğretim elemanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında yüreklendirerek, yerli ve milli olanı teşvik etme noktasında gösterdikleri gayret dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Projenin gerçekleşmesinde birçok dış paydaşın da destek verdiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Bu projede ve ihtiyacımız olan her noktada bizlere desteğini esirgemeyen Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner başta olmak üzere; Bartın Organize Sanayi Müdürlüğü, Erbay Motor, Barmak, MÜSİAD, Metyx, İleri Group, Ulupınar Mühendislik, Bartın Motor Yenileme, Bartın Oto Boya, Numesys, S.S. Esenyurt Kooperatifi, Meta Rulman, Kamaş Metal Kalıp A.Ş., Arg3, Kardeşler Oto Elektrik, Özek Otomotiv, Madeş, Mutlusan Elektrik, Ege Alüminyum, Motorcycles in Mind ve Cvs Reklam'a sponsorluklarından dolayı müteşekkirim. Ayrıca Erbay Motor'dan Erkan ve Erdoğan Bayar'a, Barmak'tan Ergin Üstünsoy ile Alaaddin Maden'e de yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, tebrik etti

18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Elektrikli Araçlar Yarışı öncesi takımları ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Bartın Üniversitesi öğrencilerini ve projeye destek veren öğretim elemanlarını tebrik etti. Rektör Uzun'a öğrencilere olan teşvikinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mandal, “Gökbörü” projesiyle ilgili bilgiler alarak, proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.