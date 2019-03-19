Bartın Üniversitesi'nin ilk kariyer geliştirme projesi kabul edildi

Yavuz Erden'in ‘3501-Kariyer Geliştirme Programı' kapsamında TÜBİTAK'a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

Öğr. Üyesi Yavuz Erden'in yürütücülüğünde hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek. TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında hazırlanan "Mitokondriyal-türevli peptid (MOTS-c)'in insan kolon ve meme kanseri hücre serilerinde antikanserojenik etkilerinin belirlenmesi: in vitro bir çalışma” başlıklı projede Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Hasan Ufuk Çelebioğlu ve Dr. Fahriye Zemheri Navruz ile İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Suat Tekin ve Dr. Çiğdem Tekin de araştırmacı olarak görev alacak.

“Alanında öncü bir çalışma yürüteceğiz”

Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan proje hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Erden, “Öncelikle projenin kabul görmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Proje kapsamında kanserli hücreler üzerine bir takım çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kanser günümüzde milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sağlık sorunudur ve bu hastalık grubundan ileri gelen mortalite (ölüm) oranı oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalar ve gelişen teknoloji ile birlikte bu hastalık grubunun tedavisinde gün geçtikçe mesafe kaydedilmektedir. Son yıllarda, hastalara daha seçici ve daha az zarar veren yeni tedaviler oluşturmaya yönelik çabalar sarf edilmektedir. Buna rağmen, günümüzde cerrahi ve kemoterapi gibi mevcut tedaviler, nispeten düşük başarı oranlarına sahiptir ve aynı zamanda tedavi sonrası hastalığın tekrarlama riski vardır. Kanser tedavisi için geliştirilen ilaçlar, normalde kontrolsüz bölünen kanser hücrelerini hedef alırken aynı zamanda bazı sağlıklı hücreler içinde benzer etkiler sergiler. Sonuç olarak tedavi gören bu kişilerde kan hücrelerinin üretiminde azalma, sindirim sistemi üzerindeki enflamasyon süreçlerinin meydana gelmesi ve saç dökülmesi gibi istenmeyen yan etkiler görülür. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların sağlıklı hücreler üzerine olan bu olumsuz etkilerini en aza indirecek olan yeni ilaçların ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi, kanser tedavisinde başarıyı arttıracaktır. Planlanan bu projede vücudumuzda sentez edilen ve kan dolaşımına verilen Mitokondriyal-türevli peptid'in kolon ve meme kanseri üzerine etkileri sağlıklı hücreler ile kıyaslanarak araştırılacaktır. Böylece muhtemel antikanser etkinliği belirlenecek olan bu maddenin, bazı kanser türlerinin tedavi sürecinde kullanılıp kullanılamayacağı hakkında ilk bilgiler elde edilecektir. Yapılacak bu çalışma alanında öncü niteliğindedir ve bundan sonra yapılacak çalışmalara zemin oluşturabilir.” dedi.

Rektör Uzun tebrik etti

Çok önemli bir konuda bilim dünyasına katkı sağlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, projenin önemine değindi.

Rektör Uzun, “Kanser günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavi süreçlerinin zorluğu ve yan etkileri kanser hastalarının hayatlarını fiziksel ve zihinsel anlamda olumsuz etkilemektedir. Üniversitelerarası işbirliğinin güzel bir örneği olan bu projeyle, Bartın Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nin öğretim elemanları kanser hastalarının tedavilerinde karşılaştıkları olumsuzlukları en aza indirilmesi hedefiyle çalışacaktır. Bu önemli projenin ortaya çıkmasında başta Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Karadağ olmak üzere emeği geçen Proje Yürütücüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden'e ve proje ekibine teşekkür ederim.” diye konuştu.