Bartın Üniversitesi'nin kanser araştırmasına TÜBİTAK'tan destek

Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu'nun kolon kanserinin önlenmesine ve ilerlemesine olumlu yönde etki yapması hedeflenen projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu'nun “Probiyotik bir bakteri olan Lactobacillus acidophilus'a ait sekretomun ve pirüvat kinazın insan kolon kanseri hücrelerine etkisinin araştırılması” başlıklı projesi ‘TÜBİTAK - 1002-Hızlı Destek Programı' kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Fen Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çelebioğlu yürütücülüğündeki projede, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden, Arş. Gör. Ahmet Karakuş ve Arş. Gör. Rızvan İmamoğlu da araştırmacı olarak görev alacaklar.

Proje kapsamında; probiyotik bir bakterinin hücre dışına salgılamış olduğu proteinlerden bir tanesi, DNA klonlaması tekniği kullanılarak üretilecek. Bu protein, insan kolon kanseri hücrelerine verilerek, proteinin hastalık üzerindeki etkileri ortaya konacak.

Konu hakkında bilgiler veren Çelebioğlu, “Önerilen projede, üreteceğimiz proteinin insan kolon kanseri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Daha önce Lactobacillus acidophilus probiyotik bakterisinin bağırsaklara tutunmasında ve yapışmasında rol oynayabilecek proteinleri belirlemek amacıyla çalışmalar yaptım. Bu projede de olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Çelebioğlu'nu ve projede araştırmacı olarak yer alacak öğretim elemanlarını tebrik ederek, “Araştırmacılarımızın kanser ile ilgili çeşitli çalışmaları ve deneysel uygulamaları yapılabilmeleri için Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde Antikanser Araştırma Laboratuvarı'nı kurduk. Kurulan laboratuvarımızda; kanser araştırmaları, ilaç geliştirme, protein, hormon, aşı üretimi, madde uygunluk çalışmaları, bitki ekstrakt çalışmaları ve biyomarker geliştirme faaliyetlerinde bulunabileceğiz. Böylece tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olan kanserin etkilerini en aza indirmeyi ve bu hastalığa önceden tedbir alınmasını sağlayacak araştırmalar ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu yönde hazırlanmış bir projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olmasından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu'nu ve araştırmacılarımızı kutluyorum. Bu çalışmalar sonucunda insanlık yararına önemli sonuçlar elde edeceklerine olan inancım tamdır.” diye konuştu.