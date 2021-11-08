Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

TÜBİTAK'ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209-B “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen 52 projesiyle Türkiye'de üçüncü olan Bartın Üniversitesinin 2209-B programı kapsamında 2 projesi kabul edildi.

Böylece Bartın Üniversitesi Bartın MYO Kurcaşile Yerleşkesinde Gemi İnşaatı Programında eğitim gören Çağılber Kavas, Öğr. Gör. Fatih Mehmet Kale danışmanlığında hazırladığı “Bakım Onarım Platformu” projesiyle desteklenmeye değer bulundu. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Yaşar Yurtsever de Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa'nın danışmanlığında hazırladığı projeyle listeye girmeye başardı. Yurtsever'in “Igf-1 Proteinin Yerli ve Millî İmkânlarla Rekombinant Olarak Üretilmesi ve Saflaştırılması” başlıklı projesinin sanayi danışmanlığını ise Bartın Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu yapıyor.

“Öğrenci odaklı” eğitim-öğretim anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “‘Üreten Üniversite' sloganıyla akademisyenlerimizin başarıları öğrencilerimize tecrübe olarak yansımaya devam ediyor” dedi.

Bartın Üniversitesinde öğrencilerin gelişiminin derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamıyla desteklendiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.