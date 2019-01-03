Bartın Üniversitesi'nin ‘TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi' kabul edildi

Gör. Dr. Bekir Güler'in yürütücüsü olduğu “O Köy Bilim Köyümüzdür” projesi, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Proje kapsamında Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanat ile buluşturulması, bu doğrultuda farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Proje yürütücüsü Gör. Dr. Bekir Güler, proje ekibiyle ‘O Köy Bilim Köyümüzdür' gezici aracı ile köy köy dolaşacaklarını kaydederek “Bartın, mavi ile yeşili bir arada sunan doğal zenginliklerin insan yaşamı ile bütünleştiği köylere sahip bir şehir. Üstelik köyler şehrin koşturmacasından uzak, okullarda verilen bilim-doğa ilişkisinin örneklerinin doğrudan bulunabileceği ve uygulanabileceği konumlarda yer almaktadır. Bu durumu bilim ve doğa bilincini aşılamak konusunda avantaja çevirmek isteyen proje ekibimiz; bilim, doğa ve sanat etkinliklerini köylerde yaşayan öğrencilerimize götürerek onlara içerisinde yaşadıkları doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmaları konusunda rehberlik etmeyi hedeflemektedir.” dedi.

Güler, genç-yaşlı, çocuk-yetişkin, anne-baba ayırt etmeksizin bilimi ve doğayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi proje kapsamında kurulacak köy kamplarına davet ederek “Öğrenciler düzenlenecek olan bilim atölyelerinde sorgulamaya dayalı etkinlikler yoluyla bilimsel süreç becerilerini geliştirecek, sanat atölyelerinde becerilerini ortaya koyacak, oyun ve spor aktivitelerinde kendilerini bulacak ve gözlem etkinliklerinde içerisinde yaşadıkları dünyayı keşfedeceklerdir. Böylece öncelikle projenin hedef kitlesini oluşturan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere bölgede doğayla iç içe yaşayan tüm bireyler, doğa ile olan bağlarını güçlendireceklerdir.” diye konuştu. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarını tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bilimin toplum ile buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayacak bu tür projeleri önemli buluyorum. Proje ortaokul öğrencilerimizin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” şeklinde konuştu.