Bartın Üniversitesi'nin yeni öğrencileri kurulan stantlarda bilgilendirildi

Bartın Üniversitesi'ni kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler, Ağdacı ve Kutlubey yerleşkeleri ile otobüs terminaline kurulan stantlarda bilgilendiriliyor.

Bartın Üniversitesi tarafından 2019-2020 akademik yılın başlamasıyla birlikte yeni kayıt yaptıran öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme stantları kuruldu. Bartın Üniversitesi'nin Ağdacı ve Kutlubey yerleşkeleri ile otobüs terminaline kurulan stantlarda öğrencilerin soruları cevaplandırılıyor.

Yeni akademik yıl ile birlikte ilk derslerine giren öğrencilere stantlarda görevli üniversite personeli tarafından şehir ve üniversite hakkında bilgiler veriliyor.

Stantlarda, Bartın Üniversitesi'nin ‘öğrenci odaklı' bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulanırken, deneyimli akademik kadro, yurt dışı olanakları, çift ana dal ile yan dal, teknoloji uygulamalı eğitim, kariyer danışmanlığı gibi birçok konu aktarılıyor.

Üniversite öğrenimlerinin ilk yılında gördükleri yakınlığın kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden öğrenciler ise üniversite personeline teşekkür etti.

Stantlar, 27 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.