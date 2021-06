Bartın Üniversitesi'nin yer aldığı uluslararası proje başarıyla tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Mevlana Pak-Türk Proje bazlı anlaşması kapsamında Bartın Üniversitesi ile Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi (GCU) arasında yapılan "Biyoetanolün Maliyet Etkin Pilot Ölçekli Üretimi" başlıklı proje başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi ile Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi (GCU) arasında biyoyakıt üretimi konusunda yapılan araştırma projesi her iki ülkede de gerçekleştirilen çalışmalarla başarıyla tamamlandı. Pakistan Yüksek Eğitim Komisyonu ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu destekleriyle ‘YÖK Mevlana Projesi Pak-Türk Ortak Araştırma Programı' kapsamında gerçekleştirilen proje düşük maliyetli biyoetanol üretimi konusunda önemli öneriler geliştirildi.

Düşük maliyetli biyoetanol üretimine yönelik öneriler geliştirildi

Araştırmacı hareketliliğini içeren ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yürütücülüğündeki proje daha sonra Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çelebioğlu yürütücülüğünde tamamlandı. Projede, Karadeniz Bölgesi'nde yoğun olarak bulunan fındık kabuğu, fındık zürufu (koçanı) ve orman gülü kullanılarak düşük maliyetli biyoetanol üretimine yönelik öneriler geliştirildi.

Proje kapsamında elde edilen çıktılar, SCI-E'de taranan ve etki faktörü 3.1 olan uluslararası bilimsel dergi RSC Advances'da “Efficient biomass saccharification using a novel cellobiohydrolase from Clostridium clariflavum for utilization in biofuel industry” adı ile yayımlandı. Bunun yanı sıra iki makale de değerlendirilmek üzere SCI-E indeksli dergilere gönderildi.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Pakistan'da çalışmalara katıldı

Ayrıca proje kapsamında Rektör Karadağ'ın danışmanlığında Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapan Özgenur Dinçer, “Biyoetanolün üretimi için Thermotoga napthophila'dan B-ksilanazın moleküler klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu” adlı tezini de başarıyla tamamladı. ‘YÖK Mevlana Projesi Pak-Türk Ortak Araştırma Programı' kapsamında Bartın Üniversitesi laboratuvarlarında uzun soluklu çalışmalar gerçekleştiren Dinçer, Pakistan'ın Government College Lahore Üniversitesi'nde 2 ay süren araştırmalarda yer aldı.

“İki ülke için de önemli bir proje başarıyla tamamlandı”

Gerçekleştirilen projesinin önemine değinen Rektör Karadağ, “Bartın Üniversitesi ve Pakistan Lahore Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının birlikte sürdürdüğü proje başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında her iki ülke için de ekonomik olarak önemli girdilerin sağlanmasına yönelik öneriler geliştirildi. Çevreci ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol üretiminin yeni bir yöntem kullanılarak önemli kazanımlar sağlanabileceği görüldü. Ayrıca proje ile her iki ülkeden araştırmacılar tecrübe paylaşımı yapma fırsatını da buldular. Bu düşüncelerle verdikleri destek dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bölgesel kalkınma konusunda önemli kazanımlar elde edildi”

Bartın Üniversitesi'ni uluslararası düzeye ulaştırma çabalarının öğretim üyesi ve öğrenci düzeyinde de devam ettirildiğini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yükseköğretim Kurulumuzun uygulamaya koyduğu ‘Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' kapsamında başarıyla tamamlanan proje ile iki ülkenin de önemli kazanımları oldu. YÖK'e sunulan yaklaşık 30 proje arasından ilk 10 girerek desteklenmeye değer bulunan bu proje ile her iki ülkeye ekonomik olarak önemli girdilerin sağlanması hedeflendi. Başarıyla tamamlanan projede emeği geçen önceki dönem Fen Fakültesi Dekanımız, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a katkıları için teşekkür ediyorum. Projenin devamlılığında önemli katkıları olan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çelebioğlu ve Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenlerini de tebrik ederim. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç şahsında tüm YÖK üyelerimize teşekkürü borç bilirim.” ifadelerini kullandı.