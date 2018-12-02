Bartın Vali Yardımcısı dünya evine girdi

Çiftin Amasra'da düzenlenen düğününe Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile çiftin akraba ve arkadaşları katıldı.

Düğünde ilk olarak çiftin nikahı kıyıldı. Amasra Belediyesi tarafından kıyılan çiftin nikahında Bartın Valisi Nusret Dirim ile Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın şahitlik yaptı.

Çifte bir ömür byu mutluluklar dileyen Bartın Valisi Sinan Güner, evlilik cüzdanını geline teslim ederek, “Hepinizin huzurunda bu akşam kıymetli meslektaşım Erkan beyin ve hanımefendi eşlerinin nikahına şahitlik etmiş bulunuyoruz. Öncelikle dua edelim, Allah mesut bahtiyar etsin, evliliklerini daim eylesin. Allah birlikte sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah mutlu bir hayat yaşarsınız. Aile birliğinin önemini, verilen kararların toplumun temelini oluşturan aile olma hakkında verdiğiniz bu kararı bir örnek olarak diğer arkadaşlarınıza ve dostlarınıza örnek olmasını diliyorum. Sizlerin tekrar tebrik ediyorum. Allah mutlu mesut ve bahtiyar eylesin” dedi.