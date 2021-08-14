Bartın Valiliği, sel nedeniyle yaşanan hasara ilişkin açıklama yaptı

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprünün yıkıldığını ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.

Bartın Valiliği 11 Ağustos tarihinde Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, karayollarında 4 il özel idaresinde ise 9 olmak üzere toplam 13 köprü, 40 köye içme suyu ve ağır hasarlı 45 yapının bulunduğunu söyledi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“11 Ağustos tarihinde başlayan Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde bugün itibariyle 1 kişi ölü, Karayolları: (4 ) köprü; İl Özel İdaresi (9) köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Elektriksiz yerleşim yeri yok. Üniteye (köy ve bağlıları) su verilemiyor. Yıkık+acil yıkılacak+ağır hasarlı yapı: 45 adet, Tarım Hasarları: etkilenen çiftçi sayısı (206) kişi; (43) köy/mahalle; alan: 430 da; 5 bin 951 adet dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 152 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür."