Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayınlanan kararnamede,

Nurtaç Arslan, 1976 yılında Amasya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya ili Taşova ilçesinde tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Arslan, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

20/08/2017 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İngiltere Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2001 yılında; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora çalışmasına devam etmekte olup tez aşamasındadır.

Nurtaç Arslan iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk annesidir.