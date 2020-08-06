Bartın Valisi Güner: "Kul hakkıdır. Kurallara riayet edelim"

Bartın'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı. Denetimleri inceleyen Vali Sinan Güner, kul hakkı olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Kentte gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde lokal olarak bir kısıtlama yapılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bir süreç olduğunu, bu süreci takip ettiklerini ifade eden Güner, "Düğün ve nişanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplanacak ve bu konularla ilgili elimizdeki istatistiklere bakarak yeni kararlar alacağız" diye konuştu.

Bartın'ın turistik tatil bölgeleri olan Amasra, Çakraz ve İnkum gibi sahil yerlerinde belli bir kapasiteye ulaşıldığında girişlerin kısıtlandığını hatırlatan Vali Güner, şunları kaydetti:

"Bu tür tedbirlere devam edeceğiz. Tabi tek tek insanları sayamayız ama drone ile ölçümler yapabiliyoruz. Bu sayı dolduğu zaman plajı kapatıyoruz. Ama bu bile kalabalık gözüküyor. İnsanların burada birbirlerine destek olması gerekiyor."

"Kul hakkıdır. Kurallara riayet edelim"

İl genelinde yoğun bir filyasyon çalışması yapıldığını aktaran Vali Güner, "Hastanedeki ekipler, filyasyon, test ekipleri gerçekten artık yoruldu. Yani ara verilmeden devam ediyorlar. Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar. Kul hakkıdır. Senin ölümüne sebep olsam kul hakkı olmaz mı? Lütfen kurallara riayet edelim. Hem bireysel olarak hem işletmeler olarak riayet ederek bu işten kurtulalım. Semptom göstermeyenleri yeni tedavi protokolüne göre ilaçlarını vererek evinde tedavi ediyoruz. Evinde izole ediyoruz. Nefes almakta zorluk çeken, kas ağrısı çeken, ateşi yüksek olanları da hastanede muhafaza ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ev karantinasına riayet etmeyenlere yurt karantinası

Karantinaya alınması gereken vatandaşlar için yurt hazırladıklarını açıklayan Güner, şunları söyledi:

"Yine ev karantinasına riayet etmeyenler için öğrenci yurdu hazırladık. Riayet etmeyenleri hem adli işlemlerini yapıyoruz hem de yurda alıyoruz ya da eğer hastane bize derse ki, 'evi uygun değil' bu sefer yine yurda alıyoruz. Çünkü hastaneyi yormamamız lazım. Şu andaki sayı 100'ün üzerinde ama bu toplam sayı. Bunların içinde evde, hastanede olanlar da var."

İstatistiksel olarak bakıldığında düğün, kına, nişan ve bayramda İstanbul'dan köylere yapılan ziyaretlerde maskesiz temaslılardan dolayı vakalar olduğunu belirten Vali Güner, deniz sezonu sebebiyle vaka artışı olup olmadığının 7 gün sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.