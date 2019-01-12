Bartın Valisi Güner, Saya Eğitim Merkezini gezdi

Bartın Valisi Vali Sinan Güner, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası sahipliğinde iştirakçi kurum ve kuruluşların desteği ile hazırlanan Ayakkabıcılık ve Sayacılık Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Arslan, Bartın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, BAKKA Bartın koordinatörü Bahadır Kalecik, Sayacılar Dernek Başkanı Necati Sandıkçı, Ayakkabı üreticilerinin de hazır bulunduğu incelemede nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için kurulan Saya Eğitim Merkezi ile ilgili olarak kurs öğretmeni tarafından Vali Güner'e bilgi verildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Güner; Bartın'daki nitelikli ara eleman ihtiyacının azaltılarak, istihdam problemini iyileştirmek, genç işsizlere, kadınlara ve engellilere eğitim verilerek sayacı girişimci sayısının arttırılması ile bölge halkına daha fazla ekonomik katkı sağlanması konusunda bu tür eğitim merkezlerinin önemli olduğunu ifade etti.

İnceleme sonunda Vali Güner'e kursiyerler tarafından hazırlanan ve içinde biblo ayakkabı, terlik, bot ve anahtarlık bulunan paket takdim edildi.