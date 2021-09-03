Bartın'a 31 yeni doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanlığı tarafından Bartın'a 31 yeni doktor tahsisi yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sağlık alanındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Bartın'a 31 yeni doktor kadrosu tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ederiz.” dedi.

Tahsis edilen kadrolar hakkında da bilgiler veren Milletvekili Tunç, Bartın Devlet Hastanesi için 17 Tabip, Bartın Acil Sağlık Komuta Kademesi için 3 Tabip, Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezi için 5 Tabip, Ulus İlçe Devlet Hastanesi için 2 Tabip, Bartın Devlet Hastanesi için 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak üzere 4'ü uzman, toplam 31 Doktor kadrosu açıldı.” diye konuştu.

Sağlık alanında yapılan yatırımların hızla devam edeceğini de kaydeden Milletvekili Tunç, “Bizim için önemli olan Bartın halkının memnuniyeti. Bunun da yükseldiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bir araştırmaya göre Bartın'da sağlık hizmetlerinde memnuniyet 2002 yılında yüzde 39 iken, şimdilerde bu oran yüzde 71,7'ye çıktı. Ama yeterli değil. Bunu yüzde 100 yapana kadar çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yine Tam donanımlı hizmet verecek yeni devlet hastanesinin inşaatı da hızla ilerliyor. 400 yataklı olarak planlanan, ihtiyaç halinde kapasitesi 575'e kadar çıkabilecek yeni Bartın Devlet Hastanesi, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak. Bartın'ın, mevcut sağlık altyapısı daha da güçlü hale gelecek. Yeni devlet hastanesi sadece Bartın'ın sağlık alanındaki sorunlarına çözüm olmayacak. Çevre illere de hizmet verecek tam donanımlı hastane bulunduğu bölge itibariyle yatak, yoğun bakım kapasitesi, görüntüleme, özellikli sağlık birimleri açısından da önemli bir ihtiyacı giderecek. Tamamlandığında, 209 poliklinikte hasta kabulü yapılacak. Tam teşekküllü 15 ameliyathane, 68 yoğun bakım yatağı, 6 doğum odası ile hizmet verecek. Tek ve çift kişilik hasta odaları hasta mahremiyetini ön planda tutacak şekilde planlandı. 6 poliklinikte hasta kabulünün yapılacağı acil serviste ise 40 müşahede yatağı yer alacak. Hastanenin 750 araçlık açık ve kapalı otoparkı olacak” şeklinde konuştu.