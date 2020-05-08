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Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak

Bartın’da valilik 11 Mayıs tarihinden itibaren vatandaşların sokak ve caddelerde maskesiz dolaşmasını yasakladı.

Bartın'da valilik 11 Mayıs tarihinden itibaren vatandaşların sokak ve caddelerde maskesiz dolaşmasını yasakladı.


Bartın'da korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Bartın Valiliği genel emri kapsamında, evlerinden dışarıya çıkacak olan bütün vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluluğu getirilirken, kararın 11 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacağı açıklandı.


Valilik tarafından alınan kararda, “Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla; İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta İl Valilerine verilen yetkilere dayanarak; İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11.05.2020 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmesi, usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi delaletiyle, Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir” denildi.

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