Bartın'da 13 kişi suç örgütü iddiasıyla hakim karşısında

Bartın'da suç örgütü iddiasıyla aralarında avukat, polis, zabıt katibinin de yer aldığı 13 kişi göz altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bartın'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında polis, zabıt katibinin de yer aldığı 13 zanlıya yönelik suç örgütü kurmak iddiasıyla operasyon düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme' iddialarıyla göz altına alınan zanlılar emniyette sorgularının ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.