Bartın'da 2 asırlık mısır imecesi geleneği sürdürülüyor

2 asırlık bir gelenek olan mısır imecesi Bartın'ın köylerinde yaşatılmaya devam ediyor. İmece için bir araya gelen köylüler bir yandan manilerle atışırken bir yandan da türküler söyleyerek mısır soyumu gerçekleştiriyor.

Bartın'da 2 asırlık geçmişe sahip mısır imecesi geleneği sürdürülüyor. Ulus ilçesine bağlı Alıçlı köyünde imece için akşam saatlerinde köy konağına toplanan köylüler, maniler ve türküler eşliğinde tarlalarda yetiştirilip toplanan mısırları soyuyorlar.

Köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan imece geleneği ile her akşam farklı bir köy sakinine ait mısırlar, küfeler ve çuvallarla köy konağına getirilirken burada köylüler tarafından el birliği içinde soyulup pişime ya da kışlık kullanıma hazır hale getiriliyor.

İmece gecelerine köy sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katılıyor.

Mısırların soyulmasının ardından sohbet eden köylülere malak çorbası başta olmak üzere çeşitli ikramlarda sunuluyor.

Alıçlı köyü muhtarı Okan Ünal mısır imecelerinin 200 yıllık bir gelenek olduğunu belirtip, “200 yıllık bir gelenek bu. Vatandaşlarımız, köylülerimiz hep bir araya gelip imece usulü mısırları soyuyorlar, topluyorlar. Bu uzun zamandır yapılmıyordu. Geleneklerimiz artık körleşmeye başlamıştı. Son 2-3 yıldır biz bu geleneğimizi devam ettirmeyi düşündük. Böyle bir topluluk haline getirdik. Genelde gelenler yaşlı birazda geçmişleri yaşadıkları için biliyorlar bunu mutlu oluyorlar. Hoş sohbetler oluyor” dedi.

İmece geleneğinin yardımlaşmanın bir örneği olduğunu söyleyen Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Mehmet Yılmaz'da, “Aşağı yukarı 200 yıllık bir gelenek şu an icra ettiğimiz. Gerçekten örf ve adetlerimizin, geleneklerimizin yaşatılması gerekiyor. Mısırlar toplanır hasat zamanı ve akşam eve imece olarak gidilir. 40-50 kişinin bir arada olduğu, o gece eve gelen mısırın tamamının soyulması gerekir. İmece usulü yani yardımlaşmanın önemi burada zaten haiz oluyor. Gece belki saat 12, 1, belki 2. Mısırlar O akşam bitirilir. Sabahta çünkü yine mısır toplaması gerekiyor insanların. Bu şekil yardımlaşmanın başka bir örneğidir bu” şeklinde konuştu.

İmece gecesine katılan Ulus Belediye Başkanı Hasan Uzun ise asırlardır süre gelen imece geleneğinin yaşatılmasından çok mutlu olduğunu ifade edip, “Sırasıyla insanlar birbirlerinin evlerine toplanarak imece dediğimiz bu geleneksel mısır soyma geleneğini sürdürüyor. Atalarımız yıllarca bu geleneği sürdürmüşler. Kimse ücretli çalışmıyor burada. Herkes birbirine yardım ve dayanışma içinde. Sürdürülen bu geleneğin burada yaşatılmasından ben Ulus İlçesi adına, bölgemiz adına çok memnunum. Küre Dağlarının eteklerinde böyle güzel bir geleneğin sürdürülmesinden çok mutlu oluyorum” dedi.