Bartın'da 23 Nisan coşkusu

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.

Programa Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Tören programında il olarak Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, çocuklar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterilerinin izleyenler tarafından büyük beğeni gördüğü programda Vali Sinan Güner tarafından resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.