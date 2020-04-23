Bartın'da 23 Nisan'da çocuklara doğum günü sürprizi

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Bartın'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan jandarma, polis ve bekçiler, hazırlanan doğum günü pastaları ile çocukların evlerine gitti. Kapıda doğum günü pastasını gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Mumları üfleyen çocuklar, görevlilere teşekkür ettiler.