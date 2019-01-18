Bartın'da 30 bin 12 öğrenci karne sevinci yaşadı

Bartın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi.

Bartın'da 152 okulda, 2 bin 164 öğretmen ve bin 200 özel eğitim, 40 evde eğitim, bin 24 anaokulu, 10 bin 64 ilkokul, 9 bin 569 ortaokul ile 9 bin 355 lise olmak üzere toplam 30 bin 12 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım töreni ise Hasankadı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner başta olmak üzere, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, daire amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Eğitimde stratejiler belirleniyor

Okul öğrencileri Vali Güner'i çiçeklerle okulun girişinde karşılarken Güner, öğrencilerle tek tek sohbet ederek onlara karnelerini teslim etti. Sinan Güner karne dağıtım töreni esnasında ise Bartın'daki tüm öğrencilerine iyi tatiller dileyen öğrencilerden tatil süresince dönem boyunca okulda öğrendiklerini pekiştirecek aktiviteler içerisinde olmalarını istedi. Bartın'da eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda da bulunan Güner, 2023 stratejileri çerçevesinde 11 tane grup oluşturduklarını ve bu guruplardan eğitimde kalitenin ve başarının arttırılması konusunda somut projelerle gelmesini istediklerini söyledi.

Bu yıl ki karne töreni bir farklılık oluşturmak amacıyla Hasankadı Beldesi'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Öğretim açısından baktığımızda daha önce defalarca söylediğim gibi ve bugün karne töreni vesilesiyle tekrar dile getirmek istiyorum, devletimiz ve benim için eğitim en önemli konulardan biri. Elbette vatandaşlarımıza sunacağımız kamu hizmetleri arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ama eğitim bütün iyiliklerin, gelişmenin ve iyileşmenin temelini oluşturuyor. Nitelikli vatandaşların temeli buradan yetişiyor. İyi insan ve iyi evlat buradan yetişiyor. Bu nedenle bence eğitime diğerlerinden daha fazla önem vermek gerekiyor. Bir tabir var pozitif ayrımcılık diye ben bunu eğitimden yana kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sadece bir meslek edindirme, hayata hazırlama yeri değil, aynı zamanda iyi bir vatandaş, insan, evlat olmak için de yapılması gerekenlerin benimsetildiği, öğretildiği ve bir davranış haline getirildiği bir faaliyettir. Aileler aslında eğitimin en önemli parçası. Aile olmadan masa başında eğitim olmaz. Okulda, aileyi, öğretmeni, yöneticiyi aynı anda görmek, aynı anda organize etmek ve benimsetmek gerekiyor. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Derslerine kendilerine tavsiye edildiği gibi çalışmalarını, farklı aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirecek bir takım çabalar içinde olmalarını temenni ediyorum.”