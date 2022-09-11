Bartın'da 350 aileye 12 milyon 46 bin lira hibe kredi desteği

Bartın'da 350 aileye 12 milyon 46 bin 784 TL ferdi proje kredi hibe desteği sağlandı.

Bartın'da ORKÖY çalışmaları doğrultusunda 2018-2021 tarihleri arasında orman köylerinde yaşayan 350 aileye 12 milyon 46 bin 784 lira ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlandı. Selden zarar gören vatandaşlara hibe destek sağlandı. 2022 yılı GES Programından Ulus Kızıllar Köyü 3 ünite 2 kw ve 11 ünite 1.5 kw olmak üzere toplam 14 ünite tamamlandı. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde üretim mekanizasyonu projeleri motorlu testere, traktör, tomruk çekme vinci gibi ekipmanların yanı sıra süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve arıcılık gibi diğer ekonomik projelere de katkı sağlandı. Öte yandan dış cephe mantolama, güneş enerjisi ve su ısıtma sistemleri gibi sosyal projeler de desteklendi. Talepler doğrultusunda mikro-kredi desteklerine ilişkin projeler de uygulandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı GES Programı uygulanan Ulus ilçesi Hocaköyü muhtarı Senol Yağcı, "Köyümüzden 14 kişiyi faydalandırdık. Şu andaki aşamada gelinen noktada evdeki faturalarımızın 2 bin TL'den 50 TL kadar düşürdük. Tasarrufa geçtik. Bu çok uygulanan projelenenin en faydalısı olduğunu diyebilirim. Köylerde su motorlarının güneş panelleriyle bedava su basma noktasında bende bununla ilgili tekrar böyle bir proje olursa faydalanmak istediğimizi söyledik Bize ORKÖY'den şube müdürümüz Ankara'dan yetkili orman şube müdürümüz geldi. Yerinde baktılar. Tesislerin çok büyük kara geçtiklerini bizde bundan memnuniyet duyduk. İnşallah bu projeler diğer köylerde de yaygınlaşır her bu konulardan faydalanır” dedi.

Ulus İlçesi Kumluca beldesi Zafer köyünden Emine Ünal “Biz yöremizin tarhanasını tanıtmak aynı zamanda gelir elde etmek amacıyla ORKÖY e başvurduk bu konuyla ilgili destek aldık Destekleriyle beraber başladık. Satışlarımızı yapıyoruz. Ürünlerimizin içerisi tamamen doğal harici katkısı yok. Tamamen bahçe ürünlerinden özellikle Ağustos ayında yapmayı gayret ediyoruz ki içerisindeki ürünler bahçe ürünü organik olsun” diyerek ürünün imalat aşamaları bilgiler verdi.

Kumluca beldesi Akören Söküler köyünden Satılmış Furuncu manda yetiştiriciliği hakkında şunları söyledi:

"Kendim Üniversite mezunuyum. Ama bu işe gönül koyduk. Şu anda mandacılık yapıyorum. Sütünden yoğurdundan istifade ediyorum. Başlamamıza vesile olan ORKÖY oldu ORKÖY kredileri destekleriyle bu işe başladık. Aldığım üç baş manda 25 baş manda sayısı oldu."