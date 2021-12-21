Bartın'da 46 köy yolu ulaşıma kapandı, 66 köye enerji verilemiyor

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte 46 köy yolu ulaşım kapanırken 66 köye enerji verilemiyor.

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte Bartın kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlardan bazıları karla kaplanan araçlarını temizlerken bazı sürücülerde araç lastiklerine zincir taktı. Abdipaşa-Kumluca karayolunda araçlar yolda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle Bartın genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, Özel İdare ve Belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Kapanan köy yollarının açılması ve ana arterlerde ulaşımın sürekliliğin sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Bartın'da kar yağışı nedeniyle 66 köye enerji verilemediği öğrenildi. Enerji verilemeyen köylerde ekiplerce arıza-onarım çalışmaları başlatıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıderesi ilk ve Ortaokulunda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.