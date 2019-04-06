Bartın'da 5 sandıkta sayım başladı

Bartın'da yerel seçimlerin ardından İl Seçim Kurulunun Bartın Belediye Başkanlığı için 5 sandıkta geçerli oyların yeniden sayılması yönünde aldığı kararın ardından oy sayma işlemine başlandı.

Bartın'da İl Seçim Kurulunun AK Parti'nin yaptığı itirazın ardından aldığı karar sonrası Bartın Belediye Başkanlığı için 5 sandıktaki geçerli oyların yeniden sayımına başlandı. İMKB Ortaokulunda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen sayıma AK Parti ve MHP yöneticileri hazır bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen sayımda 1061, 1089, 1091, 1113 ve 1119 numaralı sandıklardaki oylar yeniden satılıp tutanak altına alınacak.

31 Mart Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından gayri resmi sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti'ye 40, MHP'ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.