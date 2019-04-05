İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bartın'da 5 sandıkta yeniden sayım kararı

Bartın İl Seçim Kurulu, AK Parti İl Teşkilatının Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde 154 sandığın yeniden sayılması yönündeki başvurusuna istinaden şüpheli bulunan 5 sandığın sayılmasını kararlaştırdı.


Bartın'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sandıklarla ilgili itiraz süreci devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti tarafından Batın Belediye Başkanlığı seçimlerindeki 154 sandığın yeniden sayılması ile ilgili başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından sonuçlandı. Tutanaklardaki farklıklar nedeniyle yapılan itirazı değerlendiren kurul, şüpheli bulunan 5 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırdı.


Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından geçici olarak açıklanan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti'ye 40, MHP'ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.