Bartın'da ara tatilin adresi Gençlik Merkezi oldu

Bartın'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan 9 günlük ara tatilde öğrenciler gençlik merkezlerine akın etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan 9 günlük ara tatil sona erecek. Bartın'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında tatilde gençlik merkezleri öğrencilere kapılarını açtı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Gençlik Merkezlerinde personeller öğrencilerin taleplerine yetişebilmek için büyük çaba harcadı. Masa tenisi, badminton, karakalem gibi birçok alanda kursların düzenlendiği gençlik merkezinde zeka ve salon oyunları da öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığımız arasında protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ara tatillerde de öğrencilerimize gençlik merkezlerimizin kapılarını açtık. Bu yıl ilk kez böyle bir uygulama başladı. Gençlerimizin bütün atölyelerimizdeki faaliyetlerimizden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İlk gün çok büyük bir yoğunluk oldu burada. Bir an hepsine cevap verebilir miyiz dedik. Sonra peyderpey çocuklarımızı atölyelerimize yönlendirdik. Onlarda bundan gayet memnun oldular” dedi.