Bartın'da bekçiler asayişe büyük katkı sağladı

Bartın'da çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması meyvelerini verdi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 60 çarşı ve mahalle bekçisi, 4 aylık süreçte, ilin asayiş uygulamalarına önemli katkı sağladı. Bu süreçte bekçiler tarafından 11 bin 550 şüpheli şahıs sorgulanırken, 30 tane çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı. Yine 2 kayıp şahsın bulunmasını sağlayan bekçiler, 20 şahsa çeşitli kabahatlerden idari işlem, 17 şahsa çeşitli suçlardan dolayı adli işlem yaptı. 4 aylık süreçte 870 araç kontrolü de yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 10 araca 10 bin 100 TL. trafik cezası uygularken, 2 aracı da trafikten men etti. Yine bekçiler tarafından 80 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Bunun yanında yapılan kontrollerde 7 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet 6136 sayılı kanun kapsamında kesici ve delici alet ele geçirildi. Bekçiler ayrıca 1 adet çalıntı aracında bulunmasını sağladı.

“Azimle, kararlılıkla ve inançla daima görevimizin başındayız”

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Emniyet Teşkilatımız, insan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan, çağdaş bir yönetim anlayışı ile her zaman görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Bartın halkının huzur ve güvenliği için yasaların bize vermiş olduğu yetkiyi doğru, yerinde ve zamanında kullanacağımızın ve bu görevler uğruna hiçbir fedakârlıktan asla kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz. Amacımız kamu düzenini korumak, toplum ile bireylerin güvenliğini sağlamaktır. Suç ya da kabahatlerin işlenmeden önlenmesi, halkın ırz, can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplum ve toplum düzenine yönelik mevcut ya da muhtemel tehlikelerin bertaraf edilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarımızın işbirliğini gerektirmektedir. İlimiz de asayiş olaylarını önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın destekleriyle Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda 60 Çarşı ve Mahalle Bekçisi göreve başlamış ve başarılı bir şekilde görevlerine devam etmektedirler . Bartın İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Merkez ve tüm ilçelerimiz de de görevlendirilen Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin göreve başladığı günden bu güne 4 aylık süreçte ilimizde suçların önlenmesiyle birlikte; Bartın il Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizdeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece ve gündüz her şart altında Bartın ilimizin esenliği, huzuru, güvenliği, Vatandaşlarımızın; mutluluğu, can ve mal emniyeti için azimle kararlılıkla ve inançla daima görevimizin başındayız” denildi.