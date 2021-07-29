İhlas Haber Ajansı

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Bartın'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Bartın’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı.

Bartın'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı. Bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Bartın'da Hendekyanı Caddesinde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan A.O.K. (56) ve oğlu B.K. (22) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N. eline aldığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.'ya saldırdı.


Bıçaklı saldırıda yaralanan A.O.K. ve oğlu B.K., 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.


Emniyet ekiplerince gözaltına alınan H.N. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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