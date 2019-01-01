Bartın'da bir iş yeri yangında küle döndü

Bartın'da meydana gelen yangında, bir iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Gürgenpınarı köyünde bulunan Savaş Duran'a ait lastik tamiri ve halı yıkama dükkanında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin haber vermesinin ardından bölgeye Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.