Bartın'da “Bisikletim Var Benim” Projesi hayata geçti

Bartın Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Bisikletim Var Benim” Projesi hayata geçti.

Örnek proje ile Ulus ilçesine gelen ziyaretçilere tabii güzellikleri gezme imkanı sunan 27 adet bisikletle ilçede hizmete girerken, ilk turu AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet yaptı.

Milletvekili Tunç, ve beraberindeki heyete Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından, "Bisikletim Var Benim", "Tuz Yolu", "Seyir Terasları ve zipline" gibi projeler hakkında değerlendirme toplantısı katılarak bilgilendirme brifingi verildi.